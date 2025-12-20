Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

Met de drukke feestmaanden in zicht is goed slapen vaak het eerste dat sneuvelt. Toch is slaap cruciaal voor je gezondheid: te weinig uur onder de wol vergroot het risico op obesitas, hoge bloeddruk en hartziekten. Maar hoe kom je erachter hoeveel slaap jij persoonlijk nodig hebt? Want hoewel zeven tot negen uur de algemene richtlijn is, werkt dat niet voor iedereen.

Volgens slaapdeskundige dr. Tony Cunningham is slaapkwaliteit minstens zo belangrijk als slaapduur. Twee processen bepalen hoe goed je slaapt: slaapdruk en je circadiane ritme. Slaapdruk bouwt op naarmate je langer wakker bent, vergelijk het met honger die toeneemt naarmate je langer niet eet. Je circadiane ritme is je interne klok, die bepaalt wanneer je lichaam slaap- of waaksignalen afgeeft.

Voor écht herstel moeten die twee processen samenwerken. Een verstoorde of onregelmatige slaaproutine brengt die balans in de war, waardoor je wel uren maakt maar toch niet uitgerust wakker wordt.

Hoe bepaal je je ideale hoeveelheid slaap?

Cunningham benadrukt dat het slaappatroon per persoon sterk kan verschillen. Sommigen functioneren optimaal op vijf à zes uur, terwijl anderen pas met negen à elf uur écht goed herstellen. Zo ontdek je wat bij jou past:

Stel een consistent tijdstip vast om naar bed te gaan

Kies een tijd waarop je meestal binnen 20 tot 30 minuten in slaap valt. Ben je nog niet slaperig? Doe iets rustgevends: dim het licht, lees wat, neem een warme douche tot je wél slaperig wordt. Slaap zonder wekker

Plan een paar dagen waarin je vanzelf mag ontwaken, zonder externe prikkels. Verduister je kamer, leg klokken weg en zorg voor zo min mogelijk tijdsbesef. De eerste dagen slaap je waarschijnlijk extra lang om opgebouwde slaapdruk in te halen. Let op patronen

Word je na een paar dagen telkens rond dezelfde tijd wakker zonder wekker? Dan heb je je natuurlijke slaapduur gevonden.

Niet iedereen kan dit slaapexperiment zomaar inplannen. Maar heb je een paar vrije dagen, bijvoorbeeld tijdens de feestperiode, dan kan het waardevolle inzichten geven. Je ontdekt hoeveel uren jouw lichaam écht nodig heeft en dat maakt het veel makkelijker om een routine vol te houden die je energie, gezondheid en humeur versterkt.