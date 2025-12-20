Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

Minstens drie mensen zijn om het leven gekomen en veertig anderen zijn in het ziekenhuis opgenomen na een massale vergiftiging in een pension in Moskou. Dat meldt de Britse krant Daily Mail op basis van een verklaring van lokale autoriteiten.

De politie heeft naar verluidt voedsel, keukengerei en andere monsters in beslag genomen om de oorzaak te achterhalen, terwijl de vrees bestaat dat het dodental nog verder zal oplopen. Volgens lokale media verbleven er 73 mensen in het pension op het moment van de massale vergiftiging.

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van het incident in Vidnoje, een voorstad van Moskou. Dat meldt het Russische onderzoekscomité voor de regio Moskou.