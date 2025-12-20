ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 18:11
bijgewerkt om zaterdag, 20 december 2025 om 19:05
anp201225109 1
 Minstens drie mensen zijn om het leven gekomen en veertig anderen zijn in het ziekenhuis opgenomen na een massale vergiftiging in een pension in Moskou. Dat meldt de Britse krant Daily Mail op basis van een verklaring van lokale autoriteiten.
De politie heeft naar verluidt voedsel, keukengerei en andere monsters in beslag genomen om de oorzaak te achterhalen, terwijl de vrees bestaat dat het dodental nog verder zal oplopen. Volgens lokale media verbleven er 73 mensen in het pension op het moment van de massale vergiftiging.
Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van het incident in Vidnoje, een voorstad van Moskou. Dat meldt het Russische onderzoekscomité voor de regio Moskou.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

82580619_m

Aarde werd 12.800 jaar geleden getroffen door "onzichtbare" explosies uit de ruimte

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

Loading