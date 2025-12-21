ECONOMIE
Hoe Jake Paul zich voor een miljoenenslag het ziekenhuis in liet rammen

Sport
door Ans Vink
zondag, 21 december 2025 om 4:39
bijgewerkt om zondag, 21 december 2025 om 4:57
Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42
Jake Paul ligt met een dubbele kaakbreuk in het ziekenhuis, maar troost zich met een astronomische vergoeding voor zijn vernederende nederlaag tegen Anthony Joshua. Volgens Britse media gaat het om tientallen miljoenen dollars; een veel gedeeld bericht op X sprak zelfs van 92 miljoen dollar prijzengeld, al is dat bedrag niet bevestigd. Toch illustreert het hoe absurd de verhoudingen zijn: de klappen leveren bijna meer spektakel op de bankrekening dan in de ring.
Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.46.13
In het ziekenhuis deelt Paul trots röntgenfoto’s van zijn in tweeën gebroken kaak en meldt hij dat er titaniumplaten zijn ingezet. De influencer‑bokser mag dagenlang niet kauwen, maar kondigt tegelijk al zijn comeback aan, alsof een dubbele kaakbreuk niet meer dan een marketingpauze is. “Kaak gebroken. Hart en ballen intact”, schreef hij strijdbaar op X.i
Voor het publiek blijft een ongemakkelijke vraag hangen. Hoe moreel is een sport waar een jonge miljonair zich voor – naar verluidt – bijna 100 miljoen dollar het ziekenhuis in laat slaan, terwijl gewone patiënten worstelen om hun zorgrekening te betalen? De combinatie van medisch risico en obscene geldstromen maakt van Pauls kaakbreuk minder een sportverhaal dan een spiegel voor een doorgedraaide entertainment‑economie.distractify+2​
Jake en zijn verloofde Jutta zijn meestal aanwezig bij elkaars wedstrijden. Maar Juta was deze keer weggebleven.
ANP-523173536

