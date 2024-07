WASHINGTON (ANP) - Donald Trump Jr. laat weten dat hij met zijn vader heeft gesproken nadat de oud-president was geraakt door een kogel tijdens een campagnebijeenkomst. Volgens Trump Jr. is zijn vader "vol goede moed".

"Hij zal nooit stoppen met vechten om Amerika te redden, ongeacht wat radicaal links hem toewerpt", stelt Trump Jr.

Over de achtergrond van de verdachte en wat zijn mogelijke motief was, is nog niks naar buiten gebracht.