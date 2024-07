Europese leiders geschokt door aanval op Trump

DEN HAAG (ANP) - Europese leiders reageren vol afschuw op de aanval waarbij de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump gewond raakte aan zijn oor. "Ik ben van streek door de schokkende gebeurtenissen tijdens de bijeenkomst van president Trump en we sturen hem en zijn familie onze beste wensen", zegt de premier van het Verenigd Koninkrijk Keir Starmer op X.

Hij voegt daaraan toe dat "politiek geweld in welke vorm dan ook geen plek heeft in onze samenlevingen" en betuigt zijn medeleven aan alle slachtoffers van de aanval.

Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni reageert geschokt op de gebeurtenissen bij de campagnebijeenkomst in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Ze hoopt dat "dialoog en verantwoordelijkheid" het zullen winnen van "haat en geweld" in de resterende maanden van de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De Hongaarse minister-president Viktor Orbán twittert dat zijn "gedachten en gebeden" bij Trump zijn in deze "duistere uren".

Ook elders in de wereld is geschokt gereageerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei met zijn vrouw te bidden voor Trumps "veiligheid en spoedige herstel". De Japanse premier Fumio Kishida zei dat "we ons ferm moeten opstellen tegen elke vorm van geweld dat de democratie op de proef stelt". De Argentijnse president Javier Milei geeft "internationaal links" de schuld van de schietpartij. "In de paniek om de verkiezingen te verliezen, nemen ze hun toevlucht tot terrorisme om hun achterhaalde en autoritaire agenda op te leggen."