BUTLER (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is in orde en wordt gecontroleerd door een lokale medische post. Dat meldde een verslaggever van CNN op X, na een woordvoerder van Trump gesproken te hebben.

Trump was op campagne in de stad Butler in de staat Pennsylvania toen er schoten werden gehoord. Hij werd met bebloed oor van het podium afgevoerd en hief zijn vuist omhoog.