Doodstraf geëist tegen man die Israëliërs doodde in Washington

WASHINGTON (ANP/AFP) - Amerikaanse aanklagers hebben de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade in Washington doodschoot. Volgens justitie was de verdachte gemotiveerd door "politieke, ideologische, nationale en religieuze vooroordelen, minachting en haat".

De 32-jarige Elias Rodriguez, uit Chicago, riep destijds "free Palestine" terwijl hij werd gearresteerd. Hij zou daarna tegen agenten hebben gezegd dat hij het "voor Palestina en Gaza" had gedaan. Volgens de FBI handelde hij alleen en was hij "antizionistisch en pro-Palestijns".

De schietpartij vond plaats voor het Capital Jewish Museum in Washington. De slachtoffers waren verloofd.