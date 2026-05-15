Van den Brink noemt geweldsoproep Markuszower onbegrijpelijk

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink vindt het 'onbegrijpelijk' dat Kamerlid Gidi Markuszower oproept tot het gebruik van geweld. Dat zei de CDA-vicepremier in televisieprogramma Café Kockelmann. "Het woord geweld is gebruikt, dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk."

Eerder wilde de minister niet via zijn woordvoerder reageren. Van den Brink vindt dat de oproep van Markuszower niet past bij "een politicus die als taak heeft om orde, rust in de samenleving te brengen."

PVV-afsplitser Markuszower stelde in een interview met YouTube-kanaal Left Laser dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. Die uitspraak leidde tot afkeuring bij politieke partijen van zowel de oppositie als de coalitie. GroenLinks-PvdA wil de uitspraak in de Tweede Kamer bespreken. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum wil aangifte doen tegen Markuszower.

Minister David van Weel (Justitie) stelde eerder ook dat hij "oproepen tot geweld altijd afkeurt".