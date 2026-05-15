ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van den Brink noemt geweldsoproep Markuszower onbegrijpelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 22:08
anp150526167 1
DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink vindt het 'onbegrijpelijk' dat Kamerlid Gidi Markuszower oproept tot het gebruik van geweld. Dat zei de CDA-vicepremier in televisieprogramma Café Kockelmann. "Het woord geweld is gebruikt, dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk."
Eerder wilde de minister niet via zijn woordvoerder reageren. Van den Brink vindt dat de oproep van Markuszower niet past bij "een politicus die als taak heeft om orde, rust in de samenleving te brengen."
PVV-afsplitser Markuszower stelde in een interview met YouTube-kanaal Left Laser dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. Die uitspraak leidde tot afkeuring bij politieke partijen van zowel de oppositie als de coalitie. GroenLinks-PvdA wil de uitspraak in de Tweede Kamer bespreken. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum wil aangifte doen tegen Markuszower.
Minister David van Weel (Justitie) stelde eerder ook dat hij "oproepen tot geweld altijd afkeurt".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Loading