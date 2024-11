Door grote blunder van VVD-minister Dekker kon Jamels L een vrouw in de AH doodsteken

De moord op de Albert Heijn-medewerkster Antoneta Gjokja in Den Haag door Jamel L. had voorkomen kunnen worden als oud-minister Dekker hem in 2021 in een tbs -kliniek had gestopt. De Inspectie Justitie en Veiligheid noemt het een 'onnavolgbare beslissing' van Dekker om de tbs uit Curaçao niet over te nemen. Dat staat volgens De Telegraaf in een vernietigend en nog vertrouwelijk rapport van de Inspectie over 'AH-steker' Jamel L. die op 20 juni 2023 een vrouw doodstak.