UNRWA waarschuwt voor ineenstorting hulpverlening in Gazastrook

AMMAN (ANP/AFP/DPA) - Het Israëlische verbod op de UNRWA kan leiden tot een "ineenstorting" van de internationale humanitaire operatie in de Gazastrook. Daarvoor waarschuwde de VN-organisatie nadat Israël de VN formeel had laten weten dat het de samenwerking met de UNRWA stopzet.

Israël zegt dat de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen is geïnfiltreerd door Hamas en dat de VN niets heeft gedaan om dat recht te zetten. Het Israëlische parlement stemde vorige maand al in met een verbod op de UNRWA. Die maatregel moet nog van kracht worden. Israël zegt de humanitaire hulpverlening voor de Gazastrook via andere partijen te willen regelen.

De UNRWA maakt zich daar grote zorgen over. Een woordvoerder zegt tegen AFP dat zijn organisatie de "ruggengraat" vormt van de internationale inspanningen om burgers in de Gazastrook te helpen. Ook internationaal wordt bezorgd gereageerd. De Britse VN-ambassadeur zei dat de beschuldigingen tegen UNRWA-medewerkers al zijn onderzocht. "Er is geen rechtvaardiging om de banden te verbreken."