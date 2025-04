Doorzoeking pand Heerhugowaard in onderzoek naar kunstroof Assen

HEERHUGOWAARD (ANP) - De politie heeft woensdag in het onderzoek naar de kunstroof in Assen een bedrijfspand in Heerhugowaard doorzocht. De gestolen Roemeense kunstschatten zijn daarbij niet aangetroffen. Wel zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen, het kan dan bijvoorbeeld gaan om telefoons, computers of harde schijven.

Na de roof zijn vijf verdachten aangehouden, van wie er vier nog vastzitten. Op 9 mei is de eerste openbare zitting in de zaak. Bij de kunstroof eind januari werden uit het Drents Museum in Assen een historische gouden helm en drie gouden armbanden uit Roemenië gestolen. Deze zijn nog altijd niet terecht.