Peter Koelewijn (84) hoopt op nieuwe heup, want wil 'lekker met beentjes van de vloer' tijdens optredens

Peter Koelewijn hoopt dat de pijn in zijn heup binnenkort verholpen kan worden, want de 84-jarige zanger heeft nog wat optredens in de agenda staan en wil daar "natuurlijk wel lekker met de beentjes van de vloer". Dat zegt de Brabander woensdag in De Telegraaf.

De Brabantse zanger en liedjesschrijver, die voor altijd onlosmakelijk verbonden zal blijven met zijn rock-’n-roll-hit Kom van dat dak af (1959), heeft de komende tijd namelijk nog flink wat optredens in de agenda staan.

Nieuwe heup?

"Sinds enige tijd heb ik veel pijn aan mijn linkerheup. Misschien moet die door een prothese worden vervangen, binnenkort heb ik daar een afspraak over met mijn arts", zegt Koelewijn. Hoewel hij allang pensioengerechtigd is, denkt de zanger nog niet aan stilzitten achter de geraniums. "Mijn bovenkamer werkt nog goed en ik heb iedere dag veel energie . Alleen het heupprobleem moet wel worden aangepakt. Want ik wil natuurlijk niet te lang uit de running zijn, aangezien de Rockets en ik nog veel worden gevraagd voor optredens."

Als een jonge god

Naast Koelewijn is alleen Klaas Bucholz (86) van de originele bezetting van Peter en zijn Rockets nog in leven. Toch blijven zij, met wat nieuwe mensen in de band, nog altijd muziek maken. "We hebben wat vers bloed in de band en dat klikt goed met deze twee oude knarren", zegt hij lachend. "We gaan lekker optreden en we zijn zelfs bezig met een nieuwe single. Het klinkt ouderwets goed. Het is echt ongelooflijk, maar het publiek - jong en oud - danst en zingt op festivals massaal mee als we Kom van dat dak af spelen. Vanwege mijn heup moet ik me inhouden op de bühne, maar het is heerlijk om met de band op te treden."

Koelewijn hoopt daarom dat er "snel een oplossing voor mijn pijnlijke heup" komt. "Want ik wil natuurlijk wel lekker met de beentjes van de vloer."

Who Els

Peter is sinds 2017 getrouwd met zijn vrouw Els en ook zij is maar wat blij dat het heilige vuur in Peter nog altijd niet is gedoofd. "Zij vindt het fantastisch dat ik nog zo kan genieten van het artiestenbestaan. We hebben samen een fijn leven, ze is een lieve schat. Els zegt altijd ’pluk de dag’, en dan vul ik haar altijd aan met ’nooit omkijken, maar altijd vooruitkijken’. Je moet namelijk genieten van iedere dag die komt. En dat doen we ook samen. Het leeftijdsverschil van zeventien jaar maakt ons niets uit. We houden het samen nog altijd uit en zijn echt niet meer van plan om nog van relatie te wisselen, hahaha.”