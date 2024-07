Drentse flyer waarschuwt: u bent in een gebied waar wolven leven

De provincie Drenthe heeft 5000 flyers laten drukken met tips voor mensen die gebieden betreden waar ook wolven leven. De folders komen te liggen in de bezoekerscentra en informatiepunten van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. De vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten nemen ook een setje mee als ze aan het werk gaan in Nationaal Park Dwingelderveld waar ze informatie verstrekken aan bezoekers in het gebied, meldt de organisatie.

De folder met de tekst 'u bent in een gebied waar wolven leven' geeft aan wat inwoners en bezoekers van de provincie het beste kunnen doen als ze een wolf tegenkomen. "Het is belangrijk om bij het samenleven met wilde dieren de basisregels in acht te nemen", is de boodschap. Er staan verder tips in als: 'Blijf op de toegestane paden en wegen', 'Houd honden kort aangelijnd, 'Blijf kalm en houd afstand, liefst 100 meter' en 'Voer of lok de wolf niet en loop de wolf niet achterna'.

In Drenthe leven twee wolvenroedels, een in het Drents-Friese Wold en een in Midden-Drenthe. Bij Natuurmonumenten merken ze dat er veel vragen zijn over de wolf. Gedeputeerde Egbert van Dijk is blij met de folder. "We vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over dát ze in een gebied komen waar wolven leven en, mochten ze een wolf tegenkomen, wat ze kunnen doen." Wolven blijven doorgaans uit de buurt van mensen, maar je kunt er een tegenkomen, zei Van Dijk onlangs bij de presentatie van het plan van aanpak van de wolf in Drenthe. Veehouders melden met enige regelmaat aanvallen van een wolf op vooral schapen.

De wolf is een beschermde diersoort en daar mag alleen in acuut gevaarlijke situaties op worden geschoten. Van Dijk (BBB) pleitte in politiek Den Haag en Europa voor het verlagen van die beschermde status, zodat een wolf die herhaaldelijk vee aanvalt dat veilig achter een raster staat, kan worden afgeschoten. Omdat dat niet op korte termijn gaat gebeuren, ligt in het Drentse plan de nadruk op leren samenleven met de wolf. Veehouders krijgen extra hulp bij het beschermen van hun dieren, mensen worden extra geïnformeerd.