Drie demonstraties aangemeld rond Koningsdag in Dokkum

DOKKUM (ANP) - Bij de gemeente Noardeast-Fryslân zijn tot nu toe drie demonstraties aangemeld rond Koningsdag. Dat meldt een woordvoerder van de Friese gemeente waar Dokkum onder valt, de stad waar koning Willem-Alexander en zijn familie maandag Koningsdag vieren. Demonstraties die vooraf zijn aangemeld, krijgen een vak toegewezen aan de route, "binnen hoor- en zichtafstand van de koninklijke familie", laat de woordvoerder weten.

Om welke demonstraties het gaat, meldt de gemeente niet. Bekend is dat in ieder geval Republiek, voorheen het Republikeins Genootschap, van plan is naar Dokkum te komen voor een protest. De antimonarchisten organiseren vaak demonstraties op Koningsdag. Eerder kondigden ze aan het dit jaar "groter dan ooit" aan te pakken.

Dokkum staat vanaf vrijdagavond in het teken van Keningsdei, zoals Koningsdag in het Fries heet. Er zijn in het weekend optredens van onder anderen Kraantje Pappie en Samuel Welten. Op Koningsdag zelf treden na het koninklijke bezoek onder anderen Miss Montreal, Marco Schuitmaker en De Kast op.