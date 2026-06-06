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Iran valt Amerikaanse bases aan in Koeweit en Bahrein

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 06 juni 2026 om 4:51
bijgewerkt om zaterdag, 06 juni 2026 om 5:45
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De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) meldt zaterdag dat zij Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein met ballistische raketten heeft aangevallen.
Het zou gaan om een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook meldt de IRG dat het vier tankers heeft beschoten die zonder toestemming de Straat van Hormuz probeerden over te steken.
Het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) laat in een reactie op X weten dat Iran zeven ballistische raketten in de richting van beide landen heeft afgevuurd. "Uit eerste beoordelingen blijkt dat zes van de door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat een zevende het beoogde doel niet heeft bereikt", aldus het bericht.
Volgens de VS zijn er geen meldingen van letsel bij Amerikaanse militairen en zijn de Iraanse beweringen dat het hoofdkwartier van de Amerikaanse 5e vloot in Bahrein is beschadigd, onjuist.
De Amerikanen meldden eerder dat zij vier Iraanse drones hadden neergehaald die in de richting van de Straat van Hormuz waren gelanceerd. Vervolgens vielen de VS Iraanse radarinstallaties aan.
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