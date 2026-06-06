Wall Street krijgt de grootste tik van het jaar — is dit het begin van de ommekeer?

De beurzen kregen vrijdag een flinke veeg uit de pan. De Nasdaq dook 4 procent omlaag, de S&P 500 verloor 2,2 procent en beleefde daarmee zijn slechtste handelsdag van 2026. Ook de AEX kleurde rood en sloot 0,55 procent lager op 1.041,10 punten, mede onder druk van de chipsector (MarketScreener, CNN).

De directe aanleiding zat in Washington. Het Amerikaanse banenrapport voor mei viel uit als een mokerslag voor wie hoopte op renteverlagingen: er kwamen 172.000 banen bij, ruim het dubbele van de verwachte 80.000 à 88.000 (Newsbit, WSJ). De obligatiemarkt reageerde direct: de Amerikaanse tienjaarsrente schoot door de 4,5 procent heen, de tweejaarsrente bereikte met 4,16 procent het hoogste punt in een jaar. Volgens CME-data prijzen handelaren nu zelfs een kans van ongeveer 70 procent in dat de Federal Reserve dit jaar de rente juist verhóógt — voor het banenrapport was dat nog minder dan 50 procent.

De pijn concentreert zich in de AI-trade, de motor van de rally van de afgelopen kwartalen. De Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verloor op één dag tussen de 4,7 en 6 procent, mede door tegenvallende vooruitzichten van Broadcom en analistenkritiek op Micron. Over de hele week leverde de Nasdaq circa 4,7 procent in — de zwaarste weekdaling in meer dan een jaar — en strandde de S&P 500 op negen weken winst, vlak voor een historische tiende.

Is dit het begin van iets? Analisten van Bloomberg spreken openlijk over een "due correction" in de chipsector, die year-to-date nog 80 procent in de plus stond. De OESO waarschuwde deze week bovendien dat hogere energieprijzen de wereldeconomie afremmen, terwijl econoom Chris Williamson van S&P een krimp van het eurozone-bbp in het tweede kwartaal "zeer waarschijnlijk" noemt. De cocktail van hete arbeidsmarkt, oplopende rentes, hapering in de AI-euforie en Iran als sluimerend geopolitiek vraagteken maakt beleggers nerveus.

De vraag is nu niet óf de markten dit verwerken, maar of er na negen weken feestje plots iemand het licht uitdoet.