Pokémon Go-spelers trainden zonder te weten militaire drones

Spelers van de game Pokémon Go scanden jarenlang hun omgeving voor extra punten. Met behulp van die miljarden scans is nu een extreem nauwkeurig navigatiesysteem ontwikkeld voor onder meer militaire drones en robots, meldt Trouw.

Bijna 30 miljard scans uit Pokémon Go, gemaakt door honderden miljoenen gebruikers, zijn inmiddels eigendom van Niantic Spatial, dat is voortgekomen uit het bedrijf dat de game oorspronkelijk ontwikkelde. Met die beelden trainde het een 3D-model waarmee je heel precies kunt navigeren als het gps-signaal wegvalt.

Eind vorig jaar maakten Niantic Spatial en het Amerikaanse bedrijf Vantor bekend dat Vantor het navigatiesysteem gaat inzetten voor drones en andere militaire robots. Vantor is een softwarebedrijf gespecialiseerd in ruimtelijke intelligentie voor onder andere defensie. De samenwerking kreeg amper media-aandacht.