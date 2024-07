Drie groepen willen demonstreren bij start nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Drie groepen zijn van plan dinsdag in Den Haag te demonstreren bij de beëdiging van het nieuwe kabinet. Zij verwachten bij elkaar enkele honderden mensen. De beëdiging van premier Dick Schoof en de ministers en staatssecretarissen namens PVV, VVD, NSC en BBB is in Paleis Huis ten Bosch.

Amnesty International wil bij beide ingangen van het paleis demonstreren met de boodschap dat het kabinet zich moet houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De activisten willen bij de hoofdingang van het paleis aan de Leidsestraatweg staan, met uitzicht op het bordes, maar ook bij de achteringang waar de dienstauto's van de bewindspersonen mogelijk het terrein oprijden.

Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov is een protest onder de noemer "tegen racistische ministers" gepland. Voormalig Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan is hierbij betrokken.

Bij de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer willen enkele mensen demonstreren tegen de uitstoot van broeikasgas koolstofdioxide. Zij willen dat kolencentrales worden gesloten en dat de uitstootrechten niet kunnen worden verkocht, omdat er anders niets zou veranderen. De betogers hebben volgens de aanmelding een bolderkar bij zich met daarop een 1 meter hoge kolencentrale van papier-maché.