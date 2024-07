Tennisster Sabalenka slaat Wimbledon door schouderblessure over

LONDEN (ANP/RTR) - Tennisster Aryna Sabalenka slaat Wimbledon over vanwege een schouderblessure. Dat heeft de toernooiorganisatie bekendgemaakt. De Belarussische nummer drie van de wereld meldde zaterdag al dat ze niet zeker wist of ze in actie zou komen bij het grandslamtoernooi.

"Ik vind het verschrikkelijk te moeten meedelen dat ik dit jaar niet zal meespelen op de Championships", schrijft Sabalenka op Instagram. "Ik heb geprobeerd mezelf klaar te stomen, maar jammer genoeg wil mijn schouder niet meewerken. Ik heb mezelf vandaag op de training tot het uiterste gedreven, maar mijn team maakte mij duidelijk dat spelen het alleen maar erger zou maken. Dit toernooi betekent zoveel voor mij en ik beloof daarom volgend jaar sterker dan ooit terug te keren."

Sabalenka liep de schouderblessure vorige week in Berlijn op tijdens haar kwartfinalepartij tegen de Russische Anna Kalinskaja. Bij een 5-1-achterstand in de eerste set moest ze opgeven.

'Specifieke en zeldzame blessure'

"We doen er als team alles aan om ervoor te zorgen dat ik mijn eerste wedstrijd hier in Londen kan spelen", zei Sabalenka zaterdag nog. "Maar nee, ik ben er nog niet 100 procent klaar voor. Het is echt een specifieke en zeldzame blessure."

De 26-jarige Sabalenka bereikte op Wimbledon twee keer de halve finales, in 2021 en 2023. In de loting wordt ze vervangen door de Russische lucky loser Erika Andreeva, die het in de eerste ronde opneemt tegen de Amerikaanse qualifier Emina Bektas.

Alexandrova

Ook de Russische Ekaterina Alexandrova heeft zich teruggetrokken. Alexandrova kampt met ziekte en zal daarom niet in actie komen op Wimbledon.