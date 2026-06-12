ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie treinen met zo'n 1300 reizigers gestrand door brand Woerden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 17:39
anp120626161 1
WOERDEN (ANP) - Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn drie treinen op het spoor stil komen te staan. In totaal zaten daarin zo'n 1300 reizigers, laat een woordvoerder van de NS weten.
Een trein is reeds ontruimd. De reizigers zijn naar het station in Woerden gebracht. De reizigers van de twee andere treinen worden per bus geëvacueerd.
Door de brand rijdt het treinverkeer in een deel van de Randstad vrijdagavond niet meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Het advies aan reizigers is om om te reizen.
loading

POPULAIR NIEUWS

a7071664-e06e-4106-adb4-a71befb7fce5

Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters op vakantie toeslaan

diploma_effect_infographic

Hoe groot is het diploma-effect? Dit verdien je gemiddeld per opleidingsniveau

53960471_m

Studie onder 800.000 werknemers: niet werkdruk, maar déze fout maakt je het meest gestrest

Autopremievoor70plussersineenjaartijdmetruim173gestegen

Autopremie voor 70-plussers in een jaar tijd enorm gestegen (en deze leeftijdsgroep profiteert juist)

227545303_m

Amerikanen eten 23 procent meer dan in de jaren 70: dit is de verrassende oorzaak

213893612_m

Pas op met wondermiddel WD-40: hier moet je het vooral niet voor gebruiken

Loading