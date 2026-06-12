ACM: geen verder onderzoek naar FloraHolland na klachten kwekers

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet geen verder onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Royal FloraHolland (RFH). De ACM ontving vorig jaar verschillende klachten van telers over de grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld en heeft deze onderzocht, maar ziet op dit moment geen aanleiding om nog verder onderzoek te doen.

Volgens de ACM mag FloraHolland als coöperatie voorwaarden stellen aan haar leden, zoals het gebruik van bepaalde certificeringen. Ondanks dat de ACM geen aanleiding ziet de zaak verder te onderzoeken, heeft de waakhond wel afspraken gemaakt met RFH om knelpunten aan te pakken.

RFH heeft met de ACM afgesproken de communicatie rond die certificering aan te passen en de bloemen- en plantenveiling gevraagd om kleine kwekers beter te betrekken bij belangrijke besluiten. Daarnaast was er kritiek op RFH vanwege de afrekenplicht. Leden mogen planten en bloemen buiten RFH om verkopen, maar moeten dat wel via RFH betalen. De ACM vindt dit een redelijke manier voor telers om contributie te betalen.