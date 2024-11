Drogeren wordt een op opzichzelfstaand strafbaar feit in VK

LONDEN (ANP) - In het Verenigd Koninkrijk wordt drogeren, het stiekem toedienen van alcohol of drugs in iemands drank, een opzichzelfstaand strafbaar feit. Dat laat het kantoor van de Britse premier Keir Starmer weten. Starmer herhaalde zijn belofte om het geweld tegen vrouwen en meisjes te halveren.

In Engeland en Wales wordt drogeren vervolgd op grond van verschillende bestaande wetten. Tijdens de verkiezingen in juli beloofde Starmer drogeren harder aan te pakken als zijn partij, Labour, zou winnen.

Eerder deze week voerden ongeveer dertig mensen actie in België om drogeren, of 'spiking', onder de aandacht te brengen. Dit meldden verschillende Belgische media, waaronder de VRT. In Nederland is drogeren strafbaar en valt volgens de wet onder mishandeling.