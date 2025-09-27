Drone gezien bij Schiphol, Polderbaan drie kwartier dicht

HAARLEMMERMEER (ANP) - Bij Schiphol is zaterdag een drone waargenomen. Daardoor is de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik geweest, bevestigt de marechaussee berichtgeving door de NOS.

De drone werd volgens een woordvoerder door meerdere piloten van vliegtuigen gemeld. Dat was rond het middaguur. Het vliegverkeer van de Polderbaan is toen omgeleid naar de Zwanenburgbaan. Onder andere de marechaussee en de luchtvaartpolitie hebben naar de drone en de bestuurder ervan gezocht, maar troffen niets aan. Na drie kwartier ging de Polderbaan weer open.

De woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het "om een klein vliegend object" ging. Er wordt uitgegaan van een drone van een hobbyist. Volgens de zegsman is het vliegverkeer niet in gevaar geweest en heeft het incident ook niet geleid tot grote verstoringen.

In Denemarken werd deze week het vliegverkeer meerdere keren verstoord door drones bij luchthavens. Het is nog onduidelijk waar die drones vandaan kwamen, maar de Europese Commissie wees naar Rusland.