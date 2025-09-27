ECONOMIE
Lavrov waarschuwt tegen westerse agressie tegen Rusland

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 19:22
anp270925111 1
NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - Rusland wordt volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov volkomen onterecht beschuldigd van "aanvallen op NAVO-landen". Rusland heeft die plannen niet en heeft ze ook nooit gehad, aldus Lavrov in zijn rede bij de Algemene Vergadering van de VN. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor recente luchtruimschendingen van NAVO-lidstaten en zit volgens Lavrov niet achter drones die in een aantal Europese landen zijn waargenomen.
Hij waarschuwt dat agressie tegen Rusland op "een afdoende manier" zal worden beantwoord. Volgens hem gebruiken westerse mogendheden Oekraïne om oorlog tegen Rusland te voeren.
Hij verweet westerse mogendheden ook dat ze de diplomatieke inspanningen om tot een internationaal vergelijk met Iran te komen over de nucleaire projecten van dat land, saboteren. De sancties die de westerse landen beogen zijn illegaal.
