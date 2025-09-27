Oekraïne verwacht nog twee Patriot-luchtafweersystemen

KYIV (ANP/AFP/DPA) - Oekraïne verwacht binnenkort nog twee Patriot-luchtverdedigingssystemen. Onlangs ontving het land al een Patriot-installatie van Israël, aldus president Volodymyr Zelensky. Het bleef onduidelijk wie de twee andere systemen levert.

Patriots zijn een kostbaar Amerikaans verdedigingssysteem met raketten dat voor Oekraïne van wezenlijk belang is om Russische raketaanvallen af te slaan. Ze worden al enkele jaren ingezet tegen de Russische agressie.

Het Israëlische Patriot-systeem is nu een maand in gebruik, zei Zelensky tijdens een persconferentie. "In het najaar zullen we nog twee Patriot-systemen ontvangen."

Tien Patriots

De Amerikaanse krant The New York Times meldde in mei dat een in Israël gestationeerd Patriot-systeem na modernisering naar Oekraïne zou worden gestuurd. De levering was nog niet officieel bevestigd.

Volgens mediaberichten zijn er in totaal tien Patriot-batterijen in Oekraïne, waaronder een aantal uit Duitsland. Berlijn heeft de regering in Kyiv ook ondersteund met meerdere Duitse IRIS-T-luchtverdedigingssystemen. IRIS-T en Patriot worden voornamelijk ingezet tegen raketten en vliegtuigen. Andere wapens, zoals het Duitse Gepard-luchtdoelgeschut dat ook aan Oekraïne is geleverd, zijn voor de verdediging tegen drones.