Drukte op toegangswegen richting Schiphol vanwege staking

SCHIPHOL (ANP) - Het is vrijdagochtend rond 07.30 uur druk op de toegangswegen richting Schiphol. Veel mensen kiezen voor alternatief vervoer omdat een groot deel van de treinen van NS vanwege een spoorstaking niet rijdt.

Tijdens de staking rijden alleen tussen Amsterdam en de luchthaven in beide richtingen vier keer per uur Sprinters. Daarom komen veel mensen vrijdagochtend met de bus, taxi of auto naar de luchthaven. Volgens een woordvoerder is het op de toegangswegen drukker dan normaal op dit tijdstip.

Schiphol heeft extra verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. Momenteel rijdt het nog goed door en zorgt de drukte niet voor problemen, zegt de woordvoerder.

Reizigers worden via omroepberichten en schermen in de bagagehal geattendeerd over de treinstaking. Ook staan er medewerkers op het station om mensen te helpen.