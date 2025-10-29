ECONOMIE
Dubbel gejuich bij VVD om eerste exitpoll

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:10
DEN HAAG (ANP) - In de zaal waar de VVD de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen volgt, klonk woensdagavond twee keer gejuich toen de NOS de eerste exitpoll presenteerde. Eerst toen de mededeling kwam dat GroenLinks-PvdA mogelijk vijf zetels verliest, en daarna toen duidelijk werd dat de schade bij de VVD zelf beperkt zou kunnen blijven tot het verlies van één zetel, van 24 naar 23.
In de zaal klonk opluchting. Sommige aanwezigen zeiden dat een meerderheid voor de rechtse partijen mogelijk is.
De VVD kampte met een ongekend moeizame campagne. Begin dit jaar kon de partij nog rekenen op gemiddeld 27 virtuele zetels, een winst van 3 ten opzichte van het zetelaantal in de Tweede Kamer.
