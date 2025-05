Duits kabinet stemt in met eerste strengere immigratievoorstellen

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse kabinet is het eens geworden over twee wetsvoorstellen om de immigratieregels aan te scherpen. Het kabinet wil gezinshereniging beperken en een versnelde naturalisatieprocedure intrekken. Het zijn de eerste aanscherpingen van het migratiebeleid onder het nieuwe kabinet.

Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt wil gezinshereniging beperken voor mensen die onder zogenoemde subsidiaire bescherming vallen. Dat zijn mensen die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel gevaar lopen. Uit overheidsstukken blijkt dat eind maart ruim 388.000 mensen in Duitsland in die categorie vielen. Het voorstel is dat zij in principe twee jaar geen naaste familie mogen laten overkomen.

Het kabinet wil ook af van een versnelde naturalisatieprocedure. Mensen die uitzonderlijk goed ingeburgerd zijn, konden daarmee na drie jaar in aanmerking komen voor een Duits paspoort.

Het parlement moet nog over de voorstellen stemmen.