Faber sputtert tegen na harde kritiek coalitiepartners VVD en NSC

Asielminister Marjolein Faber (PVV) heeft voor aanvang van de ministerraad flink uitgehaald naar coalitiepartners VVD en NSC, die haar eerder deze week verweten dat zij nog weinig resultaten heeft laten zien. Zij zei dat NSC "leeft in een papieren werkelijkheid" en dat de VVD na meer dan tien jaar in de regering "een veel te grote broek aantrekt" over migratie.

PVV-leider Geert Wilders zette de verhoudingen in de coalitie maandag op scherp door op hoge toon extra asielmaatregelen te eisen. Hij dreigde uit het kabinet te stappen als er niet "binnen een paar weken" werk wordt gemaakt van een asielstop. Zowel VVD als NSC wees daarop op de al gemaakte afspraken over asiel, en op de verantwoordelijkheid van Faber om die in wetgeving om te zetten.

Faber herhaalde dat het niet aan haar ligt dat er nog niet meer is bereikt. Mede op aandringen van NSC is afgezien van de omstreden toepassing van het staatsnoodrecht, waardoor de minister met wetgeving moest komen.