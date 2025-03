Duits parlement akkoord met honderden miljarden extra uitgaven

BERLIJN (ANP) - Het Duitse parlement, de Bondsdag, is akkoord met honderden miljarden euro's aan extra investeringen, vooral in defensie en infrastructuur. Daarvoor wordt de zogenoemde schuldenrem deels losgelaten, de grondwettelijke verplichting om het begrotingstekort niet te ver te laten oplopen. Duitsland kan dus veel meer geld gaan lenen.

Om het voorstel goedgekeurd te krijgen, was een monsterverbond nodig van de christendemocratische alliantie CDU/CSU van verkiezingswinnaar Friedrich Merz, de sociaaldemocratische SPD van de vertrekkende bondskanselier Olaf Scholz en de Groenen. Een simpele meerderheid in het parlement was niet voldoende omdat de grondwet moest worden gewijzigd. Dat vereiste een tweederdemeerderheid.