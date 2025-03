Siemens wil 6000 banen schrappen, bijna de helft in Duitsland

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het Duitse industrieconcern Siemens wil wereldwijd ongeveer 6000 banen schrappen, waarvan 2850 in Duitsland. Vooral de automatiseringsafdeling en de tak voor laadsystemen van elektrische auto's worden getroffen, zo maakte het bedrijf bekend.

Topman Roland Busch gaf in het najaar al aan dat er banen geschrapt zouden worden. De aantallen waren toen nog niet bekend. Het industriële conglomeraat kampt met hoge voorraden bij klanten en dealers, wat heeft geleid tot een zwakke vraag en een lage productie. De omzet in de automatiseringssector is recentelijk aanzienlijk gedaald. Siemens waarschuwde in augustus al voor moeilijke marktomstandigheden bij zijn divisie automatisering.

Het bedrijf is ook actief in Nederland. Of er ook in ons land banen verdwijnen, is nog niet bekend.