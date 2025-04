Duitse coalitiegesprekken gaan laatste fase in

BERLIJN (ANP/DPA) - De coalitieonderhandelingen in Duitsland gaan de laatste fase in. Het christendemocratische blok CDU/CSU onderhandelt met de sociaaldemocraten (SPD) van huidig bondskanselier Olaf Scholz. De onderhandelaars voelen druk om de gesprekken snel af te ronden.

"Het moet snel gaan, maar wel goed worden", zei CDU-politicus Jens Spahn voor aanvang van de volgende gespreksronde in Berlijn. De minister-president van Saarland, Anke Rehlinger (SPD), verklaarde dat de laatste fase de meeste inspanning vereist, maar dat zij "ervan overtuigd is dat de inspanningen de moeite waard zullen zijn".

SPD-politica Bärbel Bas vertelde in het programma Frühstart van RTL en ntv dat het ook vanwege ontwikkelingen in de Verenigde Staten belangrijk is op te schieten. "Ik kan niet precies zeggen op welke dag, maar de druk is er zeker. Die voelen we allemaal, want na deze onderhandeling, die we hopelijk deze week afronden, is het natuurlijk belangrijk dat we vrij snel een regering vormen."