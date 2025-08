Duitse minister: hongersnood in Gaza, meer voedselhulp nodig

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse buitenlandminister Johann Wadephul stelt dat de Gazanen gebukt gaan onder een hongersnood. Hij bevestigt daarnaast dat meer voedselhulp wordt toegelaten tot de Gazastrook, maar benadrukt dat dit niet genoeg is.

Wadephul zei in een interview dat vrijdag werd afgenomen door omroep Deutschlandfunk, dat de Israëlische beperkingen op de hulpverlening hebben geleid tot sterfgevallen en lijden van burgers. Hij zat toen in het vliegtuig terug naar Duitsland na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden.

"Het is nog steeds onvoldoende en het moet iedere dag beter worden. We zullen hierop blijven aandringen", zei Wadephul over de hulp die tot Gaza wordt toegelaten. Hij roept op tot een "fundamentele wijziging" in het Israëlische beleid. De minister wil dat hulporganisaties volledige toegang krijgen tot Gaza.