Duitse politie vreest vervolging grenswachten

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering wil dat grenswachten asielzoekers die ongewenst het land in willen, onverkort blijven terugsturen. Tegelijk is de Duitse politievakbond GDP bang dat medewerkers om die reden persoonlijk vervolgd gaan worden. Dat heeft de voorzitter van de vakbond, Andreas Rosskopf, tegen omroep WDR gezegd.

Eerder verklaarde een rechtbank in Duitsland het terugsturen of tegenhouden van vreemdelingen onrechtmatig. Drie Somaliërs die op 9 mei werden teruggestuurd naar Polen, hadden een rechtszaak aangespannen. De bestuursrechter in Berlijn besliste in hun voordeel en vindt dat ze recht hebben op een asielprocedure. Bondskanselier Friedrich Merz bleef het beleid daarna verdedigen. De CDU-leider won mede de verkiezingen met de belofte van een strenger migratiebeleid.

Er heerst nu "enige onzekerheid onder collega's", zei vakbondsvoorzitter Rosskopf tegen de WDR, want politieagenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen en daarop dus ook aanspreekbaar.