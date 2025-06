Bontenbal vindt dat Yeşilgöz niet eerlijk is, nu ook weer over plan Wilders

- CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz niet oprecht is als zij zegt dat ze zonder problemen kon leven met het tienpuntenplan van PVV-leider Geert Wilders waarmee hij de migratie wilde beperken. Volgens de CDA-voorman konden de liberalen er niet mee instemmen, omdat sommige van die maatregelen niet mogelijk zijn.

Zaken als de grenzen helemaal sluiten of Syriërs direct naar hun land terugsturen kunnen helemaal niet, aldus Bontenbal. "Zeg dan niet dat je het met de tien punten eens bent."

Volgens Yeşilgöz was "er geen verschil van mening" met de PVV. Veel van die voorstellen heeft haar eigen liberale partij al eerder gedaan. En ze heeft wel degelijk de randvoorwaarden genoemd bij het tienpuntenplan, zei ze. Het was Wilders volgens haar helemaal niet te doen om asiel. "Het was opgezet om af te haken."