Duitse vakantiegangers zorgen voor drukte op de weg

DEN HAAG (ANP) - Duitse vakantiegangers zorgen voor drukte op de wegen in ons land. Volgens de ANWB hebben veel mensen in Duitsland een lang weekend vrij en dat leidt tot files in Nederland. Vooral op de A12 tussen de grens en knooppunt Velperbroek lopen weggebruikers veel vertraging op, gemiddeld een uur, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.

Ook op de A1, tussen Stroe en Hoevelaken, staat file. Ongelukken zorgen volgens de ANWB eveneens voor problemen op de weg, zoals op de A77 bij Boxmeer. Op de A58 in Brabant richting Zeeland wordt het steeds drukker, omdat veel Duitsers die kant opgaan. Het zomerse weer leidt er ook toe dat het drukker wordt op de wegen richting de kust.

In veel landen is donderdag 1 mei, Dag van de Arbeid, een feestdag. Dat zorgt ook op andere wegen in Europa voor drukte, voorspelt de ANWB.