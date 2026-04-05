Duitsers zoeken paaseieren, vinden mogelijk radioactieve stof

STUTTGART (ANP) - Twee Duitse mannen die zondag naar paaseieren aan het zoeken waren, stuitten op een flacon met de opdruk 'Polonium 210'. Dat is een zeer radioactieve stof.

De vondst leidde tot een grote brandweer- en politieoperatie in het stadje Vaihingen an der Enz, ten noordwesten van Stuttgart. Onderzoek moet nog uitwijzen of het daadwerkelijk gaat om de gevaarlijke stof. Volgens de brandweercommandant van het district gaan de autoriteiten ervan uit dat het inderdaad om polonium-210 gaat. De flacon had een officieel label en ook het gewicht, ongeveer 200 gram voor een flesje van 50 milliliter, ligt volgens de commandant in lijn met de dichtheid van de stof.

Er werd in de omgeving geen radioactiviteit gemeten, en de twee mannen die de flacon vonden zijn ongedeerd gebleven.