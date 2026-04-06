Vijftien doden bij Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET (ANP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn zondag zeker vijftien mensen omgekomen. Naast eerder aangekondigde doden bij aanvallen in Kfarhata in Zuid-Libanon en in de wijk Jnah in Beiroet, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid dat er ook drie mensen zijn omgekomen bij een aanval op een flatgebouw in Ain Saadeh, ten oosten van de hoofdstad.

Israël voert sinds begin maart luchtaanvallen uit op Libanon en heeft ook een grondinvasie in het zuiden ingezet. Het Israëlische leger zegt aanvallen uit te voeren tegen de door Iran gesteunde groepering Hezbollah. De Israëlische legerleider Eyal Zamir bezocht zondag de troepen in Zuid-Libanon en zei daar de aanvallen op Hezbollah te zullen intensiveren.

Sinds het begin van de hernieuwde Israëlische aanvallen op Libanon zijn meer dan 1400 mensen omgekomen, onder wie 126 kinderen. Ruim 1,1 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt.