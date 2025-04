Duitsland schort vluchtelingenprogramma tijdelijk op

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland legt de herplaatsing van vluchtelingen via een programma van de Verenigde Naties voorlopig stil. Dat heeft te maken met de coalitieonderhandelingen in het land, zeggen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR tegen het Duitse persbureau dpa.

De Duitse overheid had beloofd om 13.100 mensen te herplaatsen, 6550 per jaar. Het gaat om mensen die bijzondere bescherming nodig hebben. Tot nu toe zijn volgens UNHCR 5061 mensen in Duitsland aangekomen.

Tot er een besluit ligt van een nieuwe coalitie, ligt het programma sinds half maart stil. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor sommige mensen die al ver waren in de procedure. UNHCR neemt aan dat het programma wordt hervat zodra er een nieuwe regering zit. Duitsland doet al jaren mee, ook onder de regeringen van Angela Merkel en Olaf Scholz, merkt de organisatie op.

De onderhandelende partijen verwachten dat de coalitiegesprekken snel worden afgerond.