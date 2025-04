Grote financiële en psychische schade: meer dan 60.000 Nederlanders in zak en as door illegale online gokbedrijven

Meer dan 60.000 Nederlanders hebben zich inmiddels gemeld als gedupeerde van illegale online gokbedrijven. Een nieuw onderzoek van Motivaction, uitgevoerd onder een representatieve groep van deze melders, toont de ernstige impact: torenhoge schulden, psychisch leed en sociale ontwrichting komen op grote schaal voor. Stichting Kansspelrecht en Schadevergoeding roept de overheid op tot strengere handhaving.

Deze online gokbedrijven hadden destijds geen vergunning om in Nederland kansspelen aan te bieden, terwijl de Wet op de kansspelen hieromtrent duidelijk is: zonder vergunning is het verboden om (online) kansspelen aan te bieden. Wij stellen vast dat er systematisch en op grote schaal misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid van consumenten. Het onderzoek toont de gevolgen hiervan aan.

Kernbevindingen uit het onderzoek

-Financiële stress: 42% van de respondenten ervaart (zeer) hoge financiële druk; bij mensen met een lage mentale gezondheid loopt dit op tot 70%.

-Hoge frequentie: Driekwart van de deelnemers gokte dagelijks of meerdere keren per week; vooral kwetsbare groepen (met psychische klachten) waren het meest actief.

-Grote negatieve impact: Tweederde geeft aan dat de financiële verliezen (zeer) veel schade hebben berokkend aan hun leven.

-Mentale gezondheid onder druk: 95% bevindt zich in een ongezonde mentale toestand; tweederde voelt zich niet vaak gelukkig, nuttig of vrolijk.

-Verslavingskenmerken: 92% vertoont duidelijke kenmerken van gokverslaving; 83% heeft herhaaldelijk tevergeefs geprobeerd te stoppen.

-Sociale gevolgen: 29% van de respondenten verloor vriendschappen; minder dan de helft besprak de omvang van hun verliezen met familie of vrienden.

Getuigenissen van gedupeerden

Uit de verhalen van respondenten blijkt hoe diep de problematiek ingrijpt. Velen raakten in een sociaal isolement of verloren de grip op hun dagelijks leven. Een greep uit de citaten:

-“Ik verloor alles, ik verloor mijn vrouw en kinderen door het gokken. Ik werd alleen achtergelaten in één kamer.”

-“Toen ik als tiener begon, was er geen enkele bescherming. Ik sloot me uit bij het ene casino, maar kon me de volgende dag weer bij een ander aanmelden.”

-“Online gokken heeft mij als mens kapotgemaakt en doet dat nog altijd.”

-“Als het online gokken er niet was geweest, had ik een beter leven gehad. Het heeft echt sporen achtergelaten waardoor mijn levensvreugde is aangetast.”

Deze schrijnende ervaringen laten zien dat het probleem zich niet beperkt tot financiële consequenties. Ook relaties, psychisch welzijn en toekomstperspectief kwamen ernstig in het gedrang.

“Ben jij gedupeerd door online gokken? Meld je bij ons aan. Samen strijden we voor recht en herstel” – Achmed Baâdoud, Stichting Kansspelrecht en Schadevergoeding

Illegale praktijken bevestigd door rechter

Tot 1 oktober 2021 was het verboden om online kansspelen in Nederland aan te bieden zonder vergunning. Desondanks bedienden buitenlandse gokbedrijven bewust de Nederlandse markt. De rechtbank Overijssel bepaalde onlangs dat twee grote aanbieders hun overeenkomsten met twee spelers als nietig moeten beschouwen. Beide spelers verloren in totaal €400.000, bedragen die nu moeten worden terugbetaald.

Achmed Baâdoud, voorzitter van Stichting K.E.S., vult aan: “Dit vonnis maakt duidelijk dat illegaal opererende gokbedrijven zich niet langer kunnen verschuilen. De wet is er om consumenten te beschermen, en deze uitspraak is een belangrijke stap naar gerechtigheid.”

Vergunningen ondanks illegaal verleden

Een aantal van deze gokbedrijven, die tot 2021 zonder vergunning opereerden en grote aantallen Nederlanders in de problemen brachten, hebben inmiddels wél een vergunning gekregen om legaal hun diensten aan te bieden. Deze aanbieders beschikken bovendien over aanzienlijk kapitaal, waardoor zij procedures eindeloos kunnen rekken. De Stichting Kansspelrecht en Schadevergoeding meent dat de overheid actie moet ondernemen.

“We roepen de overheid op om de vergunningen van deze bedrijven op te schorten totdat alle gedupeerden volledig zijn vergoed. Het kan niet zo zijn dat partijen die eerst de wet met voeten hebben getreden, nu onaangetast verdergaan en slachtoffers in de kou laten staan.” aldus Achmed Baâdoud.

Dringende oproep tot compensatie en handhaving

De Stichting Kansspelrecht en Schadevergoeding, een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, pleit voor volledige compensatie van alle gedupeerden en ijvert voor intensievere handhaving om soortgelijke wanpraktijken in de toekomst te voorkomen.

“Deze cijfers en verhalen onderstrepen de noodzaak van strikte controle en snelle interventie door de overheid. We roepen politiek, toezichthouders en media op om in actie te komen. Duizenden mensen hebben hier ernstig onder geleden en verdienen gerechtigheid.” aldus Achmed Baâdoud.