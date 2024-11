Duizenden bezoekers voor nepwebwinkel van politie

DRIEBERGEN (ANP) - Een nepwebwinkel van de politie om aandacht te vragen voor onlinefraude, heeft in korte tijd duizenden bezoekers getrokken. De website 'pakjedealsnu.nl' biedt volgens de politie "zeer aantrekkelijke aanbiedingen", zoals een goedkope PlayStation 5, een steelstofzuiger van Dyson of goedkope fatbikes. Iets kopen is niet mogelijk: wie iets in zijn winkelmandje stopt, wordt door de politie gewaarschuwd.

De website trok in een paar weken tijd 12.000 bezoekers. 90 procent van hen kwam via sociale media op de nepwebwinkel terecht, waarbij volgens de politie opviel dat vooral een koffiezetapparaat en de steelstofzuiger populair waren. Tegen het AD zegt het Landelijk Meldpunt Internetoplichting dat minimaal zeshonderd mensen echt iets wilden kopen.

De site is nog altijd in de lucht en belooft ook gratis bezorging, snelle levering en zegt zelfs de best verkozen webshop van 2023 te zijn, met duizenden positieve reviews op de site Trustpilot. Klanten worden gelokt met 'flitsaanbiedingen' die maar korte tijd geldig zijn.

Bewustwording

Wie beter kijkt, ziet echter opvallende zaken. Zo is het KvK-nummer op de website van de politie, is het adres van de webwinkel een politiebureau in Heemskerk en is de domeinnaam geregistreerd door de politie. Ook linken alle socialemediaknoppen naar de website van de politie. Bovendien klopt er niets van de reviews op de website zelf. Wie doorklikt naar Trustpilot, ziet alleen maar negatieve ervaringen. "Schoften!!!", staat er bijvoorbeeld, of "dikke oplichters".

De website is gemaakt om mensen bewust te maken van de risico's van aankoopfraude en nepwebwinkels. "Eerst checken, dan bestellen", aldus de politie.