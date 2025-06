New York Times: Trump neemt een grote gevaarlijke gok

Hij zou twee weken nadenken, maar na een paar dagen was Trump klaar met denken: de VS gaan meedoen aan de zich uitbreidende oorlog in het Midden-Oosten. Op hoop van zegen. Het kan een eind maken aan Iran als bederiging en het kan het begin zijn van een nog ergere oorlog in het Midden-Oosten, met de VS als deelnemer.

President Trump zei zaterdag dat als Iran niet kiest voor vrede, het een “tragedie” zal meemaken die erger is dan alles wat het tot nu toe heeft meegemaakt.

De afgelopen twintig jaar heeft de VS sancties, sabotage, cyberaanvallen en diplomatieke onderhandelingen gebruikt om te proberen de lange weg van Iran naar een kernwapen te vertragen.

Om ongeveer 2:30 uur 's nachts op zondag in Iran liet president Trump een show van brute militaire macht zien die elk van zijn vier voorgangers bewust had vermeden, uit angst om de VS in een oorlog in het Midden-Oosten te storten.

Het belangrijkste doelwit was het diep onder de grond gelegen verrijkingscentrum in Fordo, dat Israël niet kon bereiken.

Voor Trump is de beslissing om de nucleaire infrastructuur van een vijandige natie aan te vallen de grootste – en mogelijk gevaarlijkste – gok van zijn tweede ambtstermijn, schrijft de New York Times in een analyse

Hij gokt erop dat de Verenigde Staten elke vergeldingsactie van het Iraanse leiderschap tegen de meer dan 40.000 Amerikaanse militairen verspreid over bases in de hele regio kunnen afslaan.

Ze liggen allemaal binnen het bereik van de raketten van Teheran, zelfs na acht dagen van non-stop aanvallen door Israël. En hij gokt erop dat hij een flink verzwakt Iran kan weerhouden van het gebruik van zijn bekende technieken – terrorisme, gijzelingen en cyberaanvallen – als een meer indirecte manier om wraak te nemen.

Het belangrijkste is dat hij erop gokt dat hij de kansen van Iran om ooit zijn nucleaire programma te hervatten, heeft vernietigd. Dat is een ambitieus doel: Iran heeft duidelijk gemaakt dat het, als het wordt aangevallen, uit het Non-proliferatieverdrag zal stappen en zijn omvangrijke programma ondergronds zal brengen. Daarom heeft Trump zoveel aandacht besteed aan het vernietigen van Fordo, de faciliteit die Iran halverwege de jaren 2000 in het geheim heeft gebouwd en die in 2009 door president Barack Obama aan het licht is gebracht. Daar produceerde Iran bijna alle brandstof van bijna kernwapenkwaliteit die de Verenigde Staten en hun bondgenoten het meest verontrustte.

“Iran, de bullebak van het Midden-Oosten, moet nu vrede sluiten”, zegt Trump. “Als ze dat niet doen, zullen toekomstige aanvallen veel groter en veel gemakkelijker zijn.”

“Er komt vrede”, voegde hij eraan toe, “of er komt een tragedie voor Iran die veel erger is dan wat we de afgelopen acht dagen hebben gezien. Vergeet niet dat er nog veel doelen over zijn.” Hij beloofde dat als Iran niet zou toegeven, hij hen “met precisie, snelheid en vaardigheid” zou achtervolgen.

Na de felle vergeldingsactie van Israël voor de terreuraanslagen van 7 oktober 2023, waarbij meer dan duizend Israëlische burgers omkwamen, is Iran plotseling verstoken van zijn proxies, Hamas en Hezbollah. Zijn naaste bondgenoot, Bashar al-Assad van Syrië, moest het land ontvluchten. En Rusland en China, die een opportunistisch partnerschap met Iran hadden gesloten, waren nergens te bekennen nadat Israël het land had aangevallen.

Maar er is een groot risico. Iran zou langzaam kunnen herstellen, de overlevende nucleaire wetenschappers zouden hun kennis ondergronds kunnen voortzetten en het land zou de weg kunnen inslaan die Noord-Korea heeft bewandeld, met een race om een bom te bouwen. Volgens sommige inlichtingendiensten beschikt Noord-Korea momenteel over 60 of meer kernwapens, een arsenaal dat het land waarschijnlijk te machtig maakt om aan te vallen.

Iran zou kunnen denken dat dit de enige manier is om grotere, vijandige machten op afstand te houden en te voorkomen dat de Verenigde Staten en Israël een operatie uitvoeren zoals die welke zondagmorgen de Iraanse lucht verlichtte.