Deze simpele test voorspelt hoe lang je nog leeft

Kun je zonder hulp van je handen op de grond gaan zitten en weer opstaan? Dan heb je mogelijk een lange levensverwachting voor de boeg. Braziliaanse onderzoekers ontdekten namelijk een sterke link tussen deze simpele beweging en je overlevingskansen.

De 'sitting-rising test' klinkt eenvoudig: ga zitten op de grond en sta weer op, zonder je handen of knieën te gebruiken. Onderzoekers gaven punten van 0 tot 10, waarbij je punten verliest voor elke keer dat je steun nodig hebt of wankelt.

Het team volgde 4.282 mensen tussen 46 en 75 jaar gedurende ruim 12 jaar. Van hen overleed 15,5 procent tijdens de onderzoeksperiode.

Dramatische verschillen

De resultaten waren opvallend. Van de mensen die de perfecte score van 10 behaalden, stierf slechts 3,7 procent. Bij een score van 8 was dat al 11,1 procent. Maar van degenen met de laagste scores (0-4) overleed maar liefst 42,1 procent. Dat is meer dan tien keer zo veel als in de groep die perfecte scores haalde.

Zelfs na correctie voor leeftijd, geslacht en andere factoren, bleef het verband bestaan, zeggen de onderzoekers. Mensen met de laagste scores hadden een 3,8 keer hoger risico op overlijden door natuurlijke oorzaken en 6 keer hoger risico op hart- en vaatziekten.

Waarom werkt deze test?

De test meet meerdere aspecten van fitheid tegelijk: spierkracht, flexibiliteit, balans en lichaamssamenstelling. Al die factoren samen geven een goed beeld van je algehele fysieke conditie. Het is een veilige manier om zonder apparatuur de belangrijkste componenten van fysieke fitheid te beoordelen, leggen de

Lukt de test niet meteen? Geen reden voor paniek. Het goede nieuws is dat alle gemeten aspecten (kracht, balans en flexibiliteit) te verbeteren zijn met oefening. De test is meer een momentopname dan een vaststaand lot.