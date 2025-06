Topadviseur van Poetin: andere landen willen Iran hun kernkoppen leveren

Misschien was Iran bijna klaar om eigen kernwapens te maken. En misschien heeft Trump dat verhinderd. Maar volgens oud-president van Rusland en topadviseur van Poetin Dmitri Medvedev staan andere atoomlanden klaar om Iran te hulp te schieten.

Medvedev publiceerde zijn reactie op Telegram. “Trump, die aantrad als vredespresident, is een nieuwe oorlog begonnen voor de VS.”

De voormalige Russische president zette vraagtekens bij de effectiviteit van de Amerikaanse operatie en zei dat deze geen substantiële militaire doelen had bereikt. “Kritieke infrastructuur van de nucleaire brandstofcyclus lijkt niet te zijn aangetast of slechts geringe schade te hebben opgelopen”, schreef hij. “De verrijking van nucleair materiaal – en nu kunnen we het ronduit zeggen, de toekomstige productie van kernwapens – zal doorgaan.”

Medvedev beweerde dat “een aantal landen bereid is om Iran rechtstreeks te voorzien van hun eigen kernkoppen.” Hij gaf niet aan welke landen hij bedoelde. Hij zou kunnen duiden op Noord-Korea.

Medvedev verklaarde verder dat de Israëlische bevolking nu onder voortdurende dreiging leeft, met explosies in verschillende delen van het land. “De VS is nu verwikkeld in een nieuw conflict, met vooruitzichten op een grondoperatie aan de horizon”, voegde hij eraan toe.

Hij suggereerde ook dat de aanvallen Iran politiek hebben versterkt. “Het politieke regime van Iran heeft het overleefd – en is naar alle waarschijnlijkheid zelfs sterker uit de strijd gekomen. Het volk schaart zich achter het spirituele leiderschap van het land, ook degenen die voorheen onverschillig of tegenstander waren.”