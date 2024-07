Duizenden buitenlandse militairen lopen weer mee in Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Aan de Nijmeegse Vierdaagse die dinsdag begint, doen ook ruim 6400 militairen mee. 2446 militairen komen uit Nederland, maar traditiegetrouw is er ook veel buitenlandse inbreng. Militairen uit veel NAVO-lidstaten, maar ook uit onder meer Ghana, Indonesië, Nepal en de Caribische eilandstaat Saint Vincent en de Grenadines lopen de komende dagen door Nijmegen en omgeving. De Vierdaagse en Defensie zijn al sinds het begin met elkaar verbonden: in 1909 begon het wandelevenement als een militaire mars.

De militairen lopen zoals elk jaar verplicht de 40 kilometer in uniform, met minstens 10 kilo bepakking. Overnachten doen de meeste militairen op Kamp Heumensoord, net buiten Nijmegen. Dat kamp wordt ieder jaar voorafgaand aan de Vierdaagse opgebouwd. Daar zijn 320 douches en 300 toiletten, net als oplaadpunten voor telefoons en er is ook wifi. Ook aan de catering gedacht: per dag gaan er 20.000 sneetjes brood doorheen, net als honderden liters koffie en honderden kilo's rauwkost. Alleen deelnemers zijn welkom. "Privébezoek op Kamp Heumensoord is niet toegestaan", zo staat in het reglement.

Naast het wandelen hebben militairen ook nog een andere rol bij het wandelevenement. Donderdag en vrijdag legt Defensie een tijdelijke pontonbrug van 100 meter aan over de Maas bij Cuijk, die vrijdag door de duizenden wandelaars wordt gebruikt. Als de wandelaars de Maas vrijdagmiddag achter zich hebben gelaten, halen de militairen van de 105 Geniecompagnie Waterbouw de brug ook weg.

Militairen die zonder afmelding niet komen opdagen, mogen drie jaar lang niet meedoen aan de Vierdaagse. Vermoedelijk zal het zo'n vaart niet lopen, want ook dit jaar hadden militairen grote interesse in deelname aan de Vierdaagse. Honderden mensen staan volgens het ministerie van Defensie op een wachtlijst.