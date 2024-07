WSJ: Musk wil 45 miljoen dollar per maand uitgeven voor Trump

WASHINGTON (ANP) - Miljardair Elon Musk heeft gezegd dat hij van plan is ongeveer 45 miljoen dollar per maand te geven aan een nieuwe pro-Trump super PAC, meldt The Wall Street Journal. Een 'super PAC' is een politiek actiecomité dat onbeperkt geld mag spenderen ten gunste van politieke kandidaten, in dit geval de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.

Het zou gaan om het net opgerichte America PAC. Musk zou al hebben bijgedragen aan de pro-Trump-groep, die overigens nog maar 8 miljoen dollar heeft opgehaald. Uit maandag openbaar gemaakte gegevens blijkt dat ook kledingmerk Lonsdale en de cryptomiljardairs Cameron en Tyler Winklevoss donoren zijn.