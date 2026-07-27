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Zonder deze sticker op je voorruit riskeer je een boete tot €200 in je vakantieland — en in Madrid mag je de stad niet eens meer in

Samenleving
door Nina van der Linden
maandag, 27 juli 2026 om 16:38
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Ga je deze zomer met de auto naar Zuid-Europa of een andere populaire bestemming? Dan is de kans groot dat je een milieusticker nodig hebt. Zonder zo’n sticker riskeer je niet alleen flinke boetes, maar kun je in sommige steden simpelweg geweigerd worden. Vooral in Spanje, en specifiek Madrid, zijn de regels strenger dan ooit.

Wat is een milieusticker precies?

Een milieusticker (ook wel emissiesticker genoemd) geeft aan hoe vervuilend jouw voertuig is. Op basis van die classificatie bepalen steden of je welkom bent in bepaalde zones.
Steeds meer Europese steden hebben zogeheten lage-emissiezones (LEZ) of zero-emissiezones ingevoerd. Het doel: luchtvervuiling terugdringen en de gezondheid van bewoners beschermen.

Boetes tot €200 (of meer)

Wie zonder geldige sticker een milieuzone binnenrijdt, riskeert stevige boetes. Die verschillen per land en stad:
  • Duitsland: boetes vanaf circa €100
  • Frankrijk: tot ongeveer €180
  • Spanje: vaak rond de €200
  • Italië: kan oplopen door meerdere overtredingen per dag
Let op: handhaving gebeurt steeds vaker automatisch via camera’s die kentekens scannen. Je merkt de overtreding soms pas weken later via de post.

Madrid: zonder sticker kom je er niet meer in

Madrid behoort tot de strengste steden van Europa als het gaat om milieuregels. De stad werkt met een uitgebreid systeem van emissieklassen.
  • Oude diesel- en benzineauto’s zonder classificatie mogen bepaalde zones niet meer in
  • In het centrum (Madrid Central / ZBE) gelden extra strenge regels
  • Ook buitenlandse auto’s moeten geregistreerd zijn én aan de eisen voldoen
Zonder juiste registratie of sticker kun je simpelweg de stad niet in — en doe je dat toch, dan volgt vrijwel automatisch een boete.

Andere populaire vakantielanden met regels

Niet alleen Spanje, maar ook andere geliefde bestemmingen hanteren milieuzones:
  • Frankrijk: vrijwel alle grote steden vereisen een Crit’Air-sticker
  • Duitsland: Umweltplakette verplicht in veel steden
  • Italië: ZTL-zones (beperkte toegang), vaak zonder duidelijke fysieke grenzen
  • Oostenrijk: milieuzones voor vrachtverkeer, maar uitbreiding voor personenauto’s wordt verwacht

Hoe kom je aan de juiste sticker?

Het aanvragen is meestal eenvoudig, maar moet wel op tijd gebeuren:
  • Online via officiële overheidswebsites
  • Kosten variëren van €5 tot €20
  • Levering kan enkele dagen tot weken duren
  • Vaak gekoppeld aan kenteken en voertuiggegevens
Let op dat je altijd via officiële kanalen bestelt. Er zijn veel commerciële websites die extra kosten rekenen.

Veelgemaakte fouten van vakantiegangers

  • Denken dat een Nederlandse APK of milieulabel voldoende is
  • Te laat aanvragen (voor vertrek)
  • Verkeerde sticker bestellen voor het land
  • Vergeten dat regels ook gelden voor huurauto’s of campers

Praktische tip: check je route vooraf

Rijd je bijvoorbeeld naar Spanje via Frankrijk? Dan heb je mogelijk meerdere stickers nodig. Controleer dus niet alleen je eindbestemming, maar ook de landen en steden onderweg.

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