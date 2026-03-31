Duizenden gezegende bloemen vertrokken van Keukenhof naar Rome

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 13:38
LISSE (ANP) - Voor de veertigste keer zijn gezegende bloemen vanuit Nederland vertrokken naar Rome. Zevenduizend bloemen leggen een reis van 1600 kilometer af vanuit Nederland, om vervolgens op paaszondag een kleurrijke bloemenzee te vormen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Voorafgaand zegende bisschop Hans van den Hende de bloemen in de Keukenhof in Lisse.
"Al veertig jaar levert Nederland bloemen aan Rome. Ze zijn nu onderweg en komen donderdag aan. Een traditie die nu voor de veertigste keer plaatsvindt. Voor ons is dit een heel bijzonder moment", aldus een woordvoerder van stichting Bloemenpracht Rome. In samenwerking met onder meer de katholieke kerk en de sierteeltsector regelt de stichting de bloemendecoratie in Vaticaanstad. De bloemen komen donderdag aan zodat alles op tijd in orde kan worden gemaakt voor Pasen. De bisschop legt uit dat het paasfeest over de waarde van leven gaat, en dat de kleurrijke bloemen dat uitdragen.
Nederlandse bloemisten schenken de bloemen jaarlijks.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

20190831_blp506

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

de-foto-van-patricia-reichman-op-de-officiele-kandidatenlijst-van-de-gemeente-en-het-beeld-dat-reichman-naar-de-lokale-wijkkrant-stuurde

Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

hamburg-wolf

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

150181315_m

Sport intensiever, niet langer: het verkleint de kans op overlijden enorm

