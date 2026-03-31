Duizenden gezegende bloemen vertrokken van Keukenhof naar Rome

LISSE (ANP) - Voor de veertigste keer zijn gezegende bloemen vanuit Nederland vertrokken naar Rome. Zevenduizend bloemen leggen een reis van 1600 kilometer af vanuit Nederland, om vervolgens op paaszondag een kleurrijke bloemenzee te vormen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Voorafgaand zegende bisschop Hans van den Hende de bloemen in de Keukenhof in Lisse.

"Al veertig jaar levert Nederland bloemen aan Rome. Ze zijn nu onderweg en komen donderdag aan. Een traditie die nu voor de veertigste keer plaatsvindt. Voor ons is dit een heel bijzonder moment", aldus een woordvoerder van stichting Bloemenpracht Rome. In samenwerking met onder meer de katholieke kerk en de sierteeltsector regelt de stichting de bloemendecoratie in Vaticaanstad. De bloemen komen donderdag aan zodat alles op tijd in orde kan worden gemaakt voor Pasen. De bisschop legt uit dat het paasfeest over de waarde van leven gaat, en dat de kleurrijke bloemen dat uitdragen.

Nederlandse bloemisten schenken de bloemen jaarlijks.