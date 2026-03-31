Israël claimt ook na oorlog controle over Zuid-Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zal ook na het huidige conflict in het Midden-Oosten een deel van Zuid-Libanon blijven bezetten. Dat zegt minister van Defensie Israel Katz in een videoverklaring. Daarin spreekt Katz van het behouden van een "veilige zone", een term die het land ook gebruikt om de bezetting van delen van de Syrische Golanhoogten te verdedigen. Die "defensieve linie" moet komen te liggen bij de Litani-rivier, tot waar Israël eerder oprukte.

Ook zegt Katz dat de honderdduizenden Libanezen die door de aanvallen op Hezbollah ontheemd zijn geraakt, "volledig verhinderd" zullen worden terug te keren. Dit totdat het noorden van Israël niet meer door die door Iran gesteunde groep bedreigd wordt.

Van die circa 1 miljoen ontheemden zijn zo'n 200.000 mensen inmiddels richting Syrië gevlucht, veelal Syriërs, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In Libanon, dat zelf veel Syrische vluchtelingen opnam toen daar een burgeroorlog woedde, wonen bovendien veel Afghaanse vluchtelingen.

Hezbollah mengde zich begin maart in de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran nadat Israël bij een aanval op de Iraanse hoofdstad Teheran een groot deel van het Iraanse regime had gedood, onder wie opperste leider Ali Khamenei. Sindsdien voert Israël onafgebroken aanvallen uit op met name het zuiden van Libanon en het zuiden van Beiroet, traditioneel het stadsdeel waar Hezbollah zich ophoudt.