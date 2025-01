DUO wijst oud-studenten op aanvraag tegemoetkoming

DEN HAAG (ANP) - Studenten die onder het leenstelsel studeerden, maar geen gebruik maakten van studiefinanciering, moeten hun financiële tegemoetkoming zelf aanvragen. Om ervoor te zorgen dat iedereen die recht heeft op geld dit ook doet, start de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maandag met een campagne.

DUO gaat via sociale media informatie over de aanvraag verspreiden en vraagt onder meer alumniverenigingen, hogescholen en buitenlandse partners hetzelfde te doen, op een manier die voor hen werkt. Hoe groot de groep is die bereikt moet worden is niet bekend, omdat de gegevens van die studenten niet in de systemen van de dienst staan.

Inmiddels zijn 600.000 leenstelselstudenten die wel gebruikmaakten van studiefinanciering en recht hebben op een tegemoetkoming door DUO bereikt. Het geld wordt automatisch verrekend met de studieschuld. Oud-studenten zonder schuld krijgen het bedrag in februari op hun rekening gestort.

Mensen kunnen een tegemoetkoming krijgen van zo'n 34 euro per maand dat ze onder het leenstelsel studeerden. Daarnaast hebben sommigen recht op een eenmalig bedrag van ruim 2000 euro. Dat geldt voor degenen die tijdens de eerste vier jaar van het leenstelsel, dat in 2015 inging, studeerden. Het geld dat overbleef door het schrappen van de basisbeurs werd geïnvesteerd in het onderwijs, bijvoorbeeld door te zorgen voor beter lesmateriaal en meer docenten, legt een DUO-woordvoerder uit. Maar het effect daarvan was niet gelijk merkbaar, waardoor studenten er in het begin "weinig of niet veel profijt" van hebben gehad.

Voor die groep kwam een studievoucher, om een vervolgopleiding mee te betalen. Maar later werd besloten om niet langer met een voucher te werken, maar het eenmalige bedrag uit te betalen.